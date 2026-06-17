33 курских активиста обжалуют ограничение на участие слушателей в заседаниях суда

«Ъ-Черноземье» уже сообщал о судебных процессах с участием курских общественников. Так, осенью 2023 года Михаил Шумаков и другой активист Александр Сысоев обжаловали постановление курского губернатора от 22 июня 2023 года в рамках реализации указа президента о введении в регионе среднего уровня реагирования. Согласно документу, в области на неопределенный срок запрещалось проведение любых массовых мероприятий, за исключением посвященных государственным праздникам, Дням воинской славы и памятным датам, проводимым органами публичной власти. Господин Сысоев рассказывал, что считает решение губернатора нарушением федерального закона (ФЗ) «О военном положении» и Конституции РФ. Общественник утверждал, что на территории России, где не введено военное положение, данные гражданину Конституцией права и свободы «не могут быть ограничены ничем, кроме ФЗ».