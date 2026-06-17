Максим Шнапцев перешёл в «Балтику» — «Пари НН» получит компенсацию и процент с будущего трансфера

ФК «Пари НН» и занявшая шестое место в прошлом сезоне РПЛ калининградская «Балтика» договорились о трансфере защитника Максима Шнапцева. Переход оформлен за денежную компенсацию, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. В контракте предусмотрен пункт: если Шнапцев позже перейдёт в третий клуб, «Пари НН» получит дополнительный процент от суммы будущего трансфера.