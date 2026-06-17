Максим Шнапцев перешёл в «Балтику» — «Пари НН» получит компенсацию и процент с будущего трансфера

ФК «Пари НН» и занявшая шестое место в прошлом сезоне РПЛ калининградская «Балтика» договорились о трансфере защитника Максима Шнапцева. Переход оформлен за денежную компенсацию, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. В контракте предусмотрен пункт: если Шнапцев позже перейдёт в третий клуб, «Пари НН» получит дополнительный процент от суммы будущего трансфера.
Шнапцев присоединился к «Пари НН» в июле 2023 года. За нижегородскую команду он провёл 56 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач.
ФК «Пари Нижний Новгород» поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
По данным пресс‑службы «Балтики», 22‑летний защитник подписал с клубом контракт до 30 июня 2030 года.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграл вничью с «Уфой» в первом матче сборов.