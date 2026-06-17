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В Ростове ветка прошла насквозь через шею девочки, ее спасли

В хирургическое отделение детской областной больницы Ростова-на-Дону поступила девочка с колото-рваной раной шеи —.

В хирургическое отделение детской областной больницы Ростова-на-Дону поступила девочка с колото-рваной раной шеи — ветка длиной около 14 сантиметров вошла в ткани при падении школьницы с гаража. Как сообщает Привет-Ростов, пациентка была в сознании, но счет шел на минуты.

Экстренное СКТ показало чудо: крупные сосуды, нервы, трахея, пищевод и щитовидная железа остались нетронуты — инородное тело прошло в миллиметрах от них. Операцию провели хирурги Антон Штарев и Алексей Романеев при участии анестезиолога Вячеслава Васильева.

Ветку извлекли ювелирно, без повреждения внутренних органов. Задетую слюнную железу ушили. Благодаря срочному вмешательству воспаления удалось избежать — дренажи сняли уже на 8-е сутки.

Сами врачи признаются: волновались сильно.

— Самое страшное — оперировать ребёнка, не зная полной картины до конца. Работа была филигранной, — комментирует Антон Штарев.

Сейчас девочка идёт на поправку, впереди — физиотерапия и терапия для уменьшения рубца.

Фото: ГБУ РО «Областная детская клиническая больница».