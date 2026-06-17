В Ростове ветка прошла насквозь через шею девочки, ее спасли

В хирургическое отделение детской областной больницы Ростова-на-Дону поступила девочка с колото-рваной раной шеи — ветка длиной около 14 сантиметров вошла в ткани при падении школьницы с гаража. Как сообщает Привет-Ростов, пациентка была в сознании, но счет шел на минуты.