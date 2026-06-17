У студентов транспортных вузов появится новая дисциплина по беспилотным системам

С 1 сентября в транспортных вузах РФ в программу обучения добавится курс по беспилотным системам. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в Совете Федерации, передает ТАСС.
По его словам, на данный момент в условиях изменившейся реальности вопрос подготовки кадров стал одним из главных приоритетов министерства.
«На базе РУТ (Российский университет транспорта — прим. “Нового Калининграда”) разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект», — сказал Никитин.
Помимо этого Никитин сообщил, что эти специальности и программы будут реализованы во всех отраслевых вузах страны.