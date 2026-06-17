Защитник Максим Шнапцев перешёл из ФК «Пари НН» в «Балтику»

Шнапцев является воспитанником столичного «Локомотива». За команды академии железнодорожников он играл в ЮФЛ-2, ЮФЛ-1 и молодёжном первенстве России. В 2023 году защитник переехал в Нижний Новгород и с того момента провёл за нижегородцев 56 матчей во всех турнирах. В них у футболиста набралось пять ассистов. В минувшем сезоне РПЛ Максим сыграл в 23 матчах и записал на свой счёт три голевые передачи.