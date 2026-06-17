Дягилевский фестиваль 2026 в Перми приглашает на бесплатные события

В четверг, 18 июня, фестиваль ждет гостей на мероприятия бесплатные события. В 14:00 состоится презентация исследования «Песни Пермской стороны: как живет народная музыка в XXI веке» (12+); 16:00 — презентация книги «Танец: 215 статей об истории и мире хореографии» (12+); 18:00 — лекция «Вторая история о лютне: Домашние концерты Якоба Йорданса, или Самый музыкальный фламандец» (12+) и круглый стол «Будущее театра в эпоху нейросетей» (12+); 20:00 — фортепианный концерт Артема Макояна («рекутопия») (12+).