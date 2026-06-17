Житель Ленинградской области нашел в бабушкином сундуке довоенную вышитую салфетку из Раушена

Житель Ленинградской области разбирал вещи и обнаружил в старом бабушкином сундуке довоенную вышитую салфетку из Раушена (так до 1945 года назывался Светлогорск). Виктор — врачи и коллекционер. Находку он решил передать на ее родину — в Светлогорск. Об этом сообщается в группе «Mузей “Колесо Истории”, Светлогорск» в «ВК».