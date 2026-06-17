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Житель Ленинградской области нашел в бабушкином сундуке довоенную вышитую салфетку из Раушена

Наследство он решил передать в музей Светлогорска.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ленинградской области разбирал вещи и обнаружил в старом бабушкином сундуке довоенную вышитую салфетку из Раушена (так до 1945 года назывался Светлогорск). Виктор — врачи и коллекционер. Находку он решил передать на ее родину — в Светлогорск. Об этом сообщается в группе «Mузей “Колесо Истории”, Светлогорск» в «ВК».

На салфетке вышита надпись по-немецки: «Привет из Раушена». Эдакий сувенир из прошлого.

Как она у бабушки оказалась — неизвестно. Но, как сказал мужчина, салфетка — это одна из тех вещей, которые были вывезены из Ленинграда в деревню еще до блокады.