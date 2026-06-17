«Первый информационный» показал первые кадры из Брянской больницы, куда доставили пострадавших при атаке ВСУ на автобус с детьми из Беларуси

Эксклюзивные кадры из брянской больницы, куда доставлены пострадавшие после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси, показали в эфире «Первого информационного». Пассажирам оказывают всю необходимую экстренную помощь.
На видео показано, как из желтого автомобиля скорой помощи медработники перемещают на каталку пострадавшего.
Напомним, что от удара беспилотника Вооруженных сил Украины был поврежден движущийся белорусский автобус на федеральной трассе А240 в Почепском районе Брянской области. В нем находилось 43 пассажира. Все произошло около 11.00 17 июня в районе населенного пункта Рудня.
На 16.00 сообщалось, что один человек погиб, пострадали восемь: в тяжелом состоянии попал в больницу тренер-преподаватель Детско-юношеской спортшколы № 2 Речицкого района и шесть детей с травмами различной степени тяжести.
Власти Гомельской области, откуда и были пассажиры автобуса, сообщили, что идут операции тяжело пострадавших белорусов. Известно, что в сопровождении машин ГАИ и МЧС три бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область после атаки на автобус с детьми.
Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев сообщил, что пострадавшие белорусы размещены в нескольких больницах Брянской области. Он пояснил, что из Беларуси были направлены три реанимационные бригады, дополненные разными специалистами в составе 11 человек. Кроме того, из Минска в Брянск направили специалистов республиканского уровня:
— Это анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы.
Ходжаев не исключил использование медицинского вертолета.
Ранее были показаны и фотографии транспортного средства с места ЧП. А Следственный комитет России показал кадры с места атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси.
Здесь все главные новости о произошедшем 17 июня под Брянском. Также приводится хронология атаки ВСУ на автобус с детьми. И реакция властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами.