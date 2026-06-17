Воронежские студенты посетили современное молочное производство

Студенты Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) им. императора Петра I посетили с экскурсией сыродельный завод в городе Калаче, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В ходе экскурсии учащиеся побывали в трех ключевых цехах: по производству сыра, по производству масла, а также цехе сушки концентрата сывороточного белка (КСБ). Там ребята смогли увидеть основные этапы технологического процесса и организацию производства изнутри.
Особое внимание привлекли современные подходы, применяемые на предприятии: использование оборудования последнего поколения, внедрение актуальных технологических процессов, включая преимущественно закрытые производственные линии. Также студенты отметили соблюдение стандартов санитарии и гигиены на всех этапах производства.
«Такие выездные занятия помогают студентам получить практический опыт, познакомиться с будущей профессиональной средой и лучше понять специфику работы предприятий пищевой отрасли», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.