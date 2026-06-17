Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стендаперы пригласили воронежцев на бесплатные уличные концерты

Шесть представлений пройдет в сквере Платонова.

Источник: Комсомольская правда

Юмористы устроят двухдневную «прожарку» Воронежа. 22 и 23 июня стендаперы проведут бесплатные уличные представления в сквере Платонова в рамках фестиваля «Театральный поезд» (12+). Горожане смогут услышать концерты с импровизациями на тему воронежских реалий.

22 и 23 июня в 15.00 воронежские комики выступят с монологами о проблемах и особенностях родного города.

22 и 23 июня в 17.00 в программе «Ваш Воронеж» импровизаторы разыграют две юмористические сцены на основе историй зрителей про родной город.

22 июня в 19.00 воронежцев ждет «Калейдоскоп историй» — короткие юмористические скетчи на основе персонажей, локаций и событий нашего города.

23 июня в 19.00 участница «Женского стендапа» Настя Веневитина выступит с программой «Наши люди».

Напомним, в рамках «Театрального поезда» в Воронеже пройдут пешеходные театрализованные экскурсии и театрально-музыкальная экскурсия на автобусе.