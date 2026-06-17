Почему инопланетяне до сих пор не прилетели на Землю: объяснение ученого

Профессор Кэрол Оливер из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), специализирующаяся на научной коммуникации и астробиологии, назвала три ключевые причины, объясняющие отсутствие визитов инопланетян на нашу планету. Об этом сообщает Science Alert.
Первая причина — колоссальные расстояния в космосе. Даже до ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавра, — около 4,3 световых года (примерно 40 триллионов километров). Современные космические аппараты пока крайне далеки от скоростей, близких к скорости света. К примеру, самый быстрый из них — Parker Solar Probe — развивает лишь 191 км/с (0,064% от скорости света). Путь до Проксимы Центавра при такой скорости займёт около 6 650 лет. Кроме того, из‑за эффекта замедления времени любой межзвёздный путешественник, вернувшись домой, обнаружит, что на родной планете прошло на сотни или тысячи лет больше.
Вторая причина — огромные энергетические затраты. Чем выше скорость космического корабля, тем больше становится его масса. Чтобы разогнать аппарат до скорости света, потребовалось бы бесконечное количество энергии — а это физически невозможно. К тому же космос не является абсолютным вакуумом: в нём много частиц, способных вызвать радиационное облучение, повредить оборудование и даже разрушить корпус судна на высоких скоростях.
Третья причина связана с уникальной биосферой Земли. Жизнь на нашей планете развивалась особым образом — например, 2,4 миллиарда лет назад цианобактерии насытили атмосферу кислородом. Для гипотетических инопланетян кислород может оказаться едким веществом, и хотя теоретически их могли бы защитить специальные скафандры, науке о таких технологиях пока ничего не известно.
Таким образом, сочетание гигантских расстояний, колоссальных энергозатрат и особенностей земной среды делает межзвёздные визиты крайне маловероятными — по крайней мере, с учётом нынешних представлений о физике и технологиях.