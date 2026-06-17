Почему инопланетяне до сих пор не прилетели на Землю: объяснение ученого

Первая причина — колоссальные расстояния в космосе. Даже до ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавра, — около 4,3 световых года (примерно 40 триллионов километров). Современные космические аппараты пока крайне далеки от скоростей, близких к скорости света. К примеру, самый быстрый из них — Parker Solar Probe — развивает лишь 191 км/с (0,064% от скорости света). Путь до Проксимы Центавра при такой скорости займёт около 6 650 лет. Кроме того, из‑за эффекта замедления времени любой межзвёздный путешественник, вернувшись домой, обнаружит, что на родной планете прошло на сотни или тысячи лет больше.