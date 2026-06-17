На десятках улиц Калининграда отключили горячую воду: кому до 30 июня предстоит закаляться

С 17 по 30 июня в Московском районе отключили горячую воду на время планового ремонта тепловой станции «Балтийская». Об этом МП «Калининградтеплосеть» сообщает в своём телеграм-канале.
В зоне работ оказались потребители по следующим адресам:
улица Багратиона: 1−13, 119−125, 127−133, 136−142, 144−154, 144А, 156−160, 29, 48−56, 49 В, 58−64, 71, 99; Большевистский переулок: 3; улица Железнодорожная: 33−41; переулок Калинина: 3А, 4−10; проспект Калинина: 29−33; площадь Калинина: 1−7, 28; улица Краснооктябрьская: 6, 6−12, 11−15, 17; Ленинский проспект: 42Б, 83А-Д, 92, 94, 109А, 155А; Малый переулок: 17; Мореходный переулок: 4; улица Нансена: 35−49, 73, 80−86; улица Новый Вал: 18−24, 20, 26−30, 29−33; улица Ольштынская: 1, 5−7; улица Омская: 2−6а; улица Ореховая: 7−19; улица Парусная: 29−31; улица Полоцкая: 8, 10−14, 16−22, 64А; улица Портовая: 6, 17−27, 27А; улица Серпуховская: 18, 30, 30А, 46; Серпуховский переулок: 2−12; Старопрегольская набережная: 2−8, 10−18; улица Александра Суворова: 23 В, 25, 25А, 25Б, 29, 40; улица Богдана Хмельницкого: 16−22, 24−30, 25, 32−38, 34, 40−46, 53, 57−59, 61, 86; улица Чаадаева: 13−13А, 15−15А, 19−33, 35−37, 39; улица Эльблонгская: 1, 1−7, 2−12, 9−11, 13−17, 19, 21−27, 29, 31, 33−35, 37; улица Эпроновская: 1, 7, 7−13, 9−13, 15, 20, 21, 25−29, 33.
Горячую воду также отключат в учреждениях и административных зданиях:
школа № 16; детские сады № 104, № 40, № 107, № 19, № 113, № 70, № 86; Дирекция спортивных сооружений; БГАРФ; Колледж сервиса и туризма; Музей изобразительных искусств; ФГБОУ ВО КГТУ; гимназия № 22; родильный дом № 3; спортшкола им. Белоглазовых; Центр исследований инженерных технологий; лицей № 17; Молодёжный центр; военный городок № 1 ПУ ФСБ РФ; ОМВД России по Московскому району Калининграда; школа № 28; ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России; филармония им. Е. Ф. Светланова; Калининградская областная таможня; школа искусств им. Чайковского.
Обращаем внимание, что при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие тепловые источники", — добавили на предприятии.
Каждый третий калининградец готов переждать отключение горячей воды в съёмном жилье. Главные условия — подходящая цена и квартира рядом с домом.