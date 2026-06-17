Сквер в Новинках победил в рейтинговом голосовании за благоустройство по программе «ФКГС»

Сквер в поселке Новинки вошел в число победителей рейтингового голосования (12+) за благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект благоустройства набрал 1489 голосов, что в три раза превышает результат следующего по количеству голосов объекта. По решению руководства региона проект считается приоритетным и будет включен в список реализуемых в 2027 году.