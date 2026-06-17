Сквер в Новинках победил в рейтинговом голосовании за благоустройство по программе «ФКГС»

Сквер в поселке Новинки вошел в число победителей рейтингового голосования (12+) за благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект благоустройства набрал 1489 голосов, что в три раза превышает результат следующего по количеству голосов объекта. По решению руководства региона проект считается приоритетным и будет включен в список реализуемых в 2027 году.
Идея создания нового общественного пространства принадлежит жителям района: она была озвучена на встрече с региональными и местными властями в ноябре 2025 года и получила широкую поддержку сообщества.
Предварительная концепция сквера разработана специалистами ПАО «ДОМ.РФ» при участии администрации Нижнего Новгорода (МБУ «Нижегородгражданпроект») и Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО).
«Жители Новинок четко обозначили свой выбор: сквер должен стать современным общественным пространством. Почти полторы тысячи голосов — убедительное доказательство востребованности проекта и высокого уровня запросов наших граждан: люди хотят видеть свои районы безопасными и благоустроенными. Совсем недавно обсуждал это с жителями на личной встрече. Одновременно решается давняя коммунальная проблема — модернизируется канализационный коллектор для ЖК “Окский берег”. Эти проекты — звенья единого процесса комплексного развития территории, способствующего перезапуску района. Благодарю всех участников голосования!» — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
Площадь сквера — 6,5 гектаров. Его концепцией предусмотрено создание просветительского павильона, ориентированного на образование и обмен опытом, современного детского игрового комплекса, спортивной площадки с амфитеатром для активного отдыха и культурных событий, а также живописного пешеходного моста, объединяющего функциональные зоны. Грамотное зонирование территории и установка камер видеонаблюдения послужат поддержанию высокого уровня безопасности и комфорта в любое время суток.
В ближайшее время администрация Нижнего Новгорода приступит к разработке проектно-сметной документации. По ее завершении начнется строительство нового общественного пространства при поддержке ПАО «ДОМ.РФ».
Напомним, в 2026 году в Нижегородской области на рейтинговое голосование были выставлены 93 общественных пространства — скверы, парки, бульвары в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года на федеральной платформе «Госуслуги».
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 12 федеральных проектов, которые направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.