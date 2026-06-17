В точках общепита в Ростове выявили незаконно работавших иностранцев

— Заведения, работающие на вынос, проверяли в рамках мероприятия «Нелегал-2026». Выявили три административных нарушения, связанных с незаконной трудовой деятельностью (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). Также два протокола составили в отношении работодателей (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ), — сообщили в ведомстве.