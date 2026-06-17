В Сергиево-Посадском округе Подмосковья начались расчистки водоемов

Расчистки ведутся по региональной программе «100 прудов и озер». В этом году в нее попали три водоема. Так, машины-амфибии уже вышли на поверхность Тарбинской плотины в селе Шеметово. Следом техника перебазируется на пруд в деревне Селково. А уже к началу осени специалисты приступят к расчистке Абрамцевского пруда.