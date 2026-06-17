В Сергиево-Посадском округе Подмосковья начались расчистки водоемов

Работы по расчистке водоемов стартовали в Сергиево-Посадском округе Московской области, сообщили в администрации муниципалитета. Забота о природе — задача национального проекта «Экологическое благополучие».
Расчистки ведутся по региональной программе «100 прудов и озер». В этом году в нее попали три водоема. Так, машины-амфибии уже вышли на поверхность Тарбинской плотины в селе Шеметово. Следом техника перебазируется на пруд в деревне Селково. А уже к началу осени специалисты приступят к расчистке Абрамцевского пруда.
Параллельно приступили к расчистке реки Копнинки. Чтобы расчистить участок протяженностью 4 км от плотины на Келарском пруду и до Загорского моря, будет задействована тяжелая техника. Помимо санитарной очистки, будет произведена уборка растительности и поваленных деревьев. Также уберут донные отложения, что сможет увеличить глубину реки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.