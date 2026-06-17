Молодежный форум с ярмаркой вакансий пройдет в Абинском районе Кубани

На форуме выступит приглашенный гость — действующий предприниматель, который расскажет, с чего он начинал свое дело и как найти первую идею для бизнеса, какие трудности пришлось преодолеть на старте и как не сдаваться. Также он поделится управленческими решениями и стратегиями, которые привели к стабильному росту.