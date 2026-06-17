Молодежный форум с ярмаркой вакансий пройдет в Абинском районе Кубани

Форум «Молодежь. Стратегия. Предпринимательство» совместно с ярмаркой вакансий состоится 26 июня в 10:00 на площадке спорткомплекса «Олимпийский» в Абинском районе Краснодарского края. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.
На форуме выступит приглашенный гость — действующий предприниматель, который расскажет, с чего он начинал свое дело и как найти первую идею для бизнеса, какие трудности пришлось преодолеть на старте и как не сдаваться. Также он поделится управленческими решениями и стратегиями, которые привели к стабильному росту.
Параллельно с дискуссионной частью в фойе комплекса будет развернута ярмарка вакансий. Представители районных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса представят варианты трудоустройства, стажировок, а также оплачиваемые практики и сезонные подработки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.