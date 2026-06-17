В Ростове-на-Дону 28 человек привлекли к ответственности за незаконную торговлю

Правоохранители вместе с властями провели четыре совместных рейда. Мероприятия прошли в микрорайоне Суворовский Октябрьского района, Советском, Ленинском, Первомайском, Ворошиловском и Октябрьском районах. По выявленным фактам к административной ответственности привлекли 28 физических лиц и составили 61 протокол об административных правонарушениях. Отмечается, что со всеми нарушителями провели разъяснительные беседы и вручили памятки о наличии свободных мест на розничных рынках и ярмарках.