Бизнесмена Трабера задержали по делу об убийстве депутата Александра Петрова

«Я умею зарабатывать деньги. Вы знаете, природа дает оперному певцу одно, другому — другое. Я не могу сказать, что я какой-то гений, просто я умею видеть, чувствовать и я знаю, где деньги, где их можно заработать. Все мои деньги задекларированы в европейском государстве с 1999 года. До этого в РФ не было закона, позволяющего декларировать что-то, кроме зарплаты. Если говорить про официальную ситуацию, у меня деньги задекларированы в Европе. У меня чистые деньги», — говорил Трабер в интервью.