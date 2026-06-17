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Бизнесмена Трабера задержали по делу об убийстве депутата Александра Петрова

Одного из самых известных предпринимателей Петербурга Илью Трабера задержали по делу об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Кто такой Илья Трабер, как он заработал свое состояние и какие громкие дела связывают с его именем — в материале «Газеты.Ru».

Одного из самых известных предпринимателей Петербурга Илью Трабера задержали по делу об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Кто такой Илья Трабер, как он заработал свое состояние и какие громкие дела связывают с его именем — в материале «Газеты.Ru».

За что задержали Илью Трабера.

О задержании бизнесмена Ильи Трабера сообщила утром 17 июня «Фонтанка». В компаниях и домах влиятельного петербургского предпринимателя прошли обыски. Причиной задержания стало расследование дела об убийстве в 2020 году депутата и отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Александра.

Говорить об окончательном объеме претензий следствия к 75-летнему Траберу пока рано. Допросы и другие следственные действия будут продолжаться в Москве — делом о заказном убийстве депутата занимается Центральный аппарат СКР.

Александра Петрова убили 24 октября 2020 года на территории его загородного дома под Выборгом. Неизвестный открыл по нему прицельный огонь из винтовки с противоположного берега реки, а затем скрылся. От полученного ранения 61-летний предприниматель скончался на месте.

В качестве одной из возможных причин убийства Петрова Life называет затяжной конфликт с Трабером, чьим деловым партнером он считался еще с 1990-х. Бизнесменов объединяли совместные проекты в портовом бизнесе и судостроительной отрасли Выборга. Согласно одной из версий, отношения между ними ухудшились после того, как Петров начал распродавать их общие активы.

Кто такой Илья Трабер и чем он известен.

Илья Трабер — один из самых известных и одновременно самых закрытых предпринимателей Санкт-Петербурга. Он родился 8 сентября 1950 года в Омске. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище и служил офицером на атомной подводной лодке К-22 «Красногвардеец». После увольнения в запас переехал в Ленинград.

В конце 1980-х Трабер занялся торговлей антиквариатом и вскоре стал одним из первых легальных частных антикваров города. Этот бизнес принес ему первые серьезные доходы и деловые связи.

Со временем интересы предпринимателя вышли далеко за пределы рынка искусства. Его имя связывали с рядом крупных инфраструктурных и портовых проектов. Петербургские СМИ называют его «одним из самых влиятельных» бизнесменов города.

Бизнес и активы Ильи Трабера.

Сегодня, по данным «Фонтанки», бизнес Трабера можно охарактеризовать как «крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе». Одним из ключевых проектов, который связывают с предпринимателем, считается Приморский универсально-перегрузочный комплекс (УПК) в Ленинградской области. После завершения строительства он может стать одним из крупнейших новых портовых объектов на Балтийском море.

В разные годы СМИ связывали Трабера с активами в портовой, транспортной, энергетической и девелоперской сферах.

* ООО «Форт»: Земельные активы площадью 3,6 тыс. га на берегу Финского залива в районе города Приморска, предназначенные для развития портовой инфраструктуры;

* ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ): Угольный терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга.
* Сервисные и инфраструктурные компании: Доли в обслуживающих структурах, таких как ООО «Экологический флот», «Балтийский судомеханический завод», а также энергетическая компания «ЛОЭСК» и юридическое агентство ООО «ПКИ СПБ».
* Недвижимость и инвестиции: Компании ООО «РЭСТ», ООО «САТУР» и «РР-сити» (достройка проблемных объектов в обмен на земельные участки). Ранее бизнесмен также участвовал в развитии Петербургского нефтеналивного терминала (ПНТ), акции которого позднее были изъяты в доход государства.

Как пишет Life, Трабер числится совладельцем больше двух десятков компаний в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

Дело о «русской мафии», суды и скандалы Ильи Трабера.

Преследование в Испании.

В 2008 году Илья Трабер стал фигурантом громкого расследования испанской прокуратуры против «русской мафии». Следствие изучало предполагаемые связи ряда российских предпринимателей с организованной преступностью и возможное отмывание средств через покупку недвижимости. В 2016 году петербургского предпринимателя объявили в международный розыск.

В 2018 году Национальный суд Испании оправдал всех фигурантов этого дела, а Трабер добивался опровержения обвинений.

Дела о клевете.

Некоторые российские СМИ причисляли Илью Трабера к числу так называемых «авторитетных бизнесменов». Сам он всегда отрицал любые связи с криминалом и утверждал, что заработал все честным трудом благодаря своему таланту и навыкам.

«Я умею зарабатывать деньги. Вы знаете, природа дает оперному певцу одно, другому — другое. Я не могу сказать, что я какой-то гений, просто я умею видеть, чувствовать и я знаю, где деньги, где их можно заработать. Все мои деньги задекларированы в европейском государстве с 1999 года. До этого в РФ не было закона, позволяющего декларировать что-то, кроме зарплаты. Если говорить про официальную ситуацию, у меня деньги задекларированы в Европе. У меня чистые деньги», — говорил Трабер в интервью.

В 2018 году представители Трабера добились возбуждения уголовного дела о клевете в связи с выходом на телеканале «Дождь» фильма «Питерские», в котором упоминался бизнесмен. Информации о том, чем закончилось это дело, в открытых источниках найти не удалось.

В 2021 году суд удовлетворил иск Трабера о клевете к «Агентству Бизнес Новостей» и обязал издание выпустить опровержение, в котором бы говорилось, что бизнесмен не участвовал в бандитских разборках, не создавал «криминальную империю», не был ни «рейдером», ни «криминальным авторитетом», ни «легендой бандитского Петербурга».

Драка в самолете.

В 2022 году внимание СМИ привлек бытовой конфликт между Трабером и другим пассажиром рейса Москва — Санкт-Петербург. Между ним и 35-летним врачом Анваром Ниязовым произошел конфликт, переросший в драку. Оба участника инцидента получили травмы.

Как выяснилось, конфликт произошел из-за нехватки места на борту. Пассажиры мешали друг другу, теснились и постоянно толкались локтями. По одной из версий, Трабер также сделал Ниязову замечание из-за слишком сильно откинутой спинки впереди стоящего кресла. Позже предприниматель простил оппонента.