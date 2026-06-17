Создан «малошумный» 98-кубитный ионный квантовый компьютер

Также исследователи показали, что текущая версия этого квантового процессора, построенная на базе 98 ионов бария, способна решать сразу несколько классов задач, которые очень сложно или даже невозможно просчитать при помощи классических суперкомпьютеров. В частности, при его помощи ученые просчитали за очень короткое время то, как ведут себя электроны в сверхпроводящих материалах, а также решили другие фундаментальные физические задачи, на которые обычно уходят месяцы расчетов, что расширяет возможное практическое применение квантовых вычислительных систем.