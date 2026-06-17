В отдаленных селах Воронежской области провели выездную диспансеризацию

Передвижная флюорографическая установка побывала в нескольких населенных пунктах Хохольского района Воронежской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Так, врачи посетили села Гремячье, Новогремяченское, Яблочное, Устье и Петино, а также центр ухода и социализации «Хохольский». Специалисты обследовали 757 человек. Результаты исследований пациенты могут позже забрать в поликлинике.
Одновременно с флюорографией проводилась диспансеризация. Для пациентов организовали анкетирование, антропометрию, забор крови. Также сделали ЭКГ, измерили внутриглазное давление. Каждый получил консультацию терапевта.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.