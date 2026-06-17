Путин в Казани пообщался с жителями и гостями города

Во время посещения Благовещенского собора президент поставил свечу, перекрестился и поцеловал Казанскую икону Божией Матери. Также президент пообщался с прихожанами, поинтересовался у них, все ли им нравится, а также сфотографировался с ними. У выхода из собора президента встретили туристы, которые приехали в Казань из Уфы, Самары и других городов. Путин поприветствовал их, пожал им руки, в том числе поздоровался с детьми.