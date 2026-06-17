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Банк в Нижнем Новгороде оштрафовали на 150 тысяч рублей за частые звонки должникам

Защититься от недобросовестного кредитора помогли судебные приставы.

Судебные приставы помогли жителям Нижнего Новгорода защититься от недобросовестного кредитора: организация оштрафована на 150 тысяч рублей.

В отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП по Нижегородской области поступили три жалобы на навязчивые телефонные звонки от кредитной организации.

Проверка показала, что кредитор, не имея письменного соглашения об иной частоте контактов с должником, превысил количество звонков и оказывал психологическое давление.

По итогам внеплановой проверки составлены протоколы по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и организация привлечена к административной ответственности. Пострадавшим рекомендуется обращаться в отдел по надзору за деятельностью коллекторов по телефону 8 (831) 223−99−52 или письменно.

Ранее сообщалось, что банк оштрафовали за встречу кредиторов с соседями нижегородки.