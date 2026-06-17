Банк в Нижнем Новгороде оштрафовали на 150 тысяч рублей за частые звонки должникам

По итогам внеплановой проверки составлены протоколы по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и организация привлечена к административной ответственности. Пострадавшим рекомендуется обращаться в отдел по надзору за деятельностью коллекторов по телефону 8 (831) 223−99−52 или письменно.