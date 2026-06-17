Оральные контрацептивы повышают склонность некоторых женщин к перееданию

Проведенный анализ указал на существование небольшой, но значимой группы участниц исследования, которые на 7−11% чаще сообщали о том, что заедали стресс или другие источники негативных эмоций во время приема реальных контрацептивов, в сравнении с теми периодами, когда им выдавали пустышки. Это было особенно характерно для тех женщин, которые в прошлом уже жаловались на подобные проблемы и наблюдались у профильных врачей (13−14%).