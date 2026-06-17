Оральные контрацептивы повышают склонность некоторых женщин к перееданию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Американские медики обнаружили, что контрацептивы на базе эстрогена и прогестина (синтетическая версия прогестерона) на 7−11% повышают склонность некоторых женщин к перееданию из-за стресса и негативных эмоций. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган (MSU).
«Данное открытие еще раз указывает на то, что прием гормональных контрацептивных средств может привести к негативным последствиям. Тем не менее следует подчеркнуть, что далеко не у всех изученных нами женщин усилились позывы к перееданию пищи — по всей видимости, на это влияют какие-то другие факторы риска, которые еще предстоит раскрыть», — заявила профессор MSU Келли Кламп, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны в рамках клинических испытаний новых комбинированных оральных контрацептивов на базе прогестина и синтетических аналогов эстрогена, в которых участвовало 422 женщины-добровольца. Они на протяжении нескольких недель принимали противозачаточные таблетки, половина из которых была пустышками-плацебо.
Каждый день участницы исследования заполняли специальные дневники, где рассказывали, как прием контрацептивных средств влиял на их настроение, поведение, пищевые привычки, массу тела и другие показатели. Медики использовали эти данные, чтобы оценить, как прием препаратов влиял на поведение участниц эксперимента и их реакцию на различные формы стресса и негативных эмоций.
Проведенный анализ указал на существование небольшой, но значимой группы участниц исследования, которые на 7−11% чаще сообщали о том, что заедали стресс или другие источники негативных эмоций во время приема реальных контрацептивов, в сравнении с теми периодами, когда им выдавали пустышки. Это было особенно характерно для тех женщин, которые в прошлом уже жаловались на подобные проблемы и наблюдались у профильных врачей (13−14%).
Ученые также обнаружили, что этот эффект был значительно меньше выражен среди тех участниц исследования, которые изначально практиковали различные стратегии самоконтроля для борьбы с ранее выявленным перееданием. Это указывает на возможность создания подходов, который позволит защитить женщин из групп риска от постоянного переедания при длительном употреблении контрацептивов, подытожили исследователи.