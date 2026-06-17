В Прибайкалье палеогенетики обнаружили в могильниках следы древнейшей эпидемии чумы

Последнее объясняет то, почему данный штамм чумы смог вызвать сразу две крупных эпидемии в Прибайкалье в конце неолитической эпохи с интервалом в 400−600 лет, в ходе которых, как показывает анализ структуры ДНК жертв инфекции, чума уничтожала целые семьи древних охотников-собирателей. Столь высокий уровень смертоносности, сопоставимый с черной смертью, ставит под сомнение популярную идею о том, что эпидемии чумы стали возможны только после появления крупных городов, агрикультуры и цивилизации, подытожили ученые.