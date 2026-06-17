«Исследования в гуманитарной сфере сейчас менее востребованы»

В опубликованный 16 июня рейтинг лучших вузов страны RAEX вошли пять учебных заведений из Черноземья, хотя годом ранее их было семь. Из списка выпали Воронежский (ВГУ) и Курский (КГУ) госуниверситеты. Три из пяти сохранивших присутствие в рейтинге вузов усилили свои позиции, в то время как два белгородских университета опустились на несколько строчек. О причинах такой динамики, в том числе изменении государственных приоритетов в высшем образовании, кадровых перестановках в руководстве вузов и сложностях их работы в приграничье рассуждает экс-ректор Орловского госуниверситета, депутат Госдумы от региона Ольга Пилипенко.