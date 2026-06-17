Никто не взялся за ремонт здания Федеральной налоговой службы в Орле за 378 млн

Кирпичное здание 1994 года постройки с подвальным этажом находится в Орле на площади Мира, 7а. Общая площадь помещений — около 4,2 тыс. кв. м. Подрядчику предстояло выполнить монтаж инженерных систем, общестроительные и отделочные работы. Завершить их нужно было не позднее 30 ноября 2028 года. Финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета.