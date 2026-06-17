Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 260 компаний поучаствуют в ярмарке трудоустройства в Тульской области

Мероприятие пройдет 26 июня на нескольких площадках региона.

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тульской области 26 июня при поддержке национального проекта «Кадры». В ней примут участие около 260 работодателей, сообщили в центре занятости населения региона.

Так, 26 июня с 11:00 до 14:00 в регионе будут действовать несколько интерактивных площадок. Они пройдут в Суворовском, Ефремовском, Алексинском, Щекинском, Новомосковском, Узловском, Богородицком, Плавском, Куркинском, Каменском, Белевском, Одоевском, Веневском районах и Туле.

Основной площадкой станет творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле, где соискателей ждут не только общение с работодателями и собеседования. Кадровый центр для гостей мероприятия подготовил мастер-классы, розыгрыш призов, квизы и другие активности. С полной программой можно ознакомиться на официальном портале службы занятости.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.