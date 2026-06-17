Около 260 компаний поучаствуют в ярмарке трудоустройства в Тульской области

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тульской области 26 июня при поддержке национального проекта «Кадры». В ней примут участие около 260 работодателей, сообщили в центре занятости населения региона.
Так, 26 июня с 11:00 до 14:00 в регионе будут действовать несколько интерактивных площадок. Они пройдут в Суворовском, Ефремовском, Алексинском, Щекинском, Новомосковском, Узловском, Богородицком, Плавском, Куркинском, Каменском, Белевском, Одоевском, Веневском районах и Туле.
Основной площадкой станет творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле, где соискателей ждут не только общение с работодателями и собеседования. Кадровый центр для гостей мероприятия подготовил мастер-классы, розыгрыш призов, квизы и другие активности. С полной программой можно ознакомиться на официальном портале службы занятости.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.