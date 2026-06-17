Из-за проблем с водоснабжением в Зимовниках могут возбудить уголовное дело

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами). Отмечается, что руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление. Кроме того, прокуратура требует произвести перерасчет платы за коммунальную услугу.