Житель Сельмы позвал в гости приятеля и получил восемь ударов по голове: наутро мужчина скончался в больнице

Всё произошло вечером 14 июня в доме на улице Генерала Челнокова. В квартире собралась компания, среди гостей был 31-летний житель Гурьевского района. По данным следствия, во время застолья между ним и хозяином квартиры произошёл конфликт. Последний получил не менее восьми ударов кулаком по голове.