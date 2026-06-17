Росатом завершил первый этап заливки фундамента ядерного реактора в Сибири

ТОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» завершила первый этап заливки фундамента уникального инновационного ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300 в городе Северске Томской области. Основание рассчитано на сейсмическое воздействие до семи баллов, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского химического комбината (СКХ) (входит в Росатом).
Ранее ТАСС со ссылкой на СХК сообщал, что в мае 2026 года началась заливка в основание турбоагрегата, которое защитит оборудование от вибрационных нагрузок. Фундамент рассчитан на сейсмическое воздействие до 7 баллов по 12-балльной шкале и соответствует проектным требованиям к оборудованию атомных станций.
«В ЗАТО Северск Томской области на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения завершился первый этап бетонирования фундамента турбины и генератора энергоблока с инновационным реактором БРЕСТ-ОД-300», — сообщили в пресс-службе.
Конструкция основания выполнена с применением 36 пружинных элементов, что позволит уменьшить вибрационную нагрузку от работающего турбоагрегата на фундаментные колонны и смежное технологическое оборудование. За сутки строители уложили 578 ку. м тяжелого бетона. В течение двух недель бетон наберет необходимую прочность, после чего монтажники приступят к установке опорных закладных плит турбины и генератора, которые зальют безусадочным раствором.
Бетонирование фундамента идет в три этапа, последний запланирован через месяц. Осенью 2026 года строители планируют приступить к монтажу основного силового оборудования атомного энергоблока — турбины и генератора электрической мощностью 300 МВт.
Параллельно идет сооружение реакторного острова. К концу 2025 года строители смонтировали оболочку центральной полости реакторной установки, где будет размещаться активная зона, а также оболочки периферийной полости для парогенераторов, циркуляционных насосов свинцового теплоносителя. В ближайшее время пространство между полостями зальют особым жаростойким бетоном, который обеспечит конструктивную прочность границы первого контура теплоносителя, создаст надежную тепловую и радиационную защиту энергоблока.
О проекте «Прорыв».
Стратегический отраслевой проект «Прорыв» Росатома нацелен на разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах. Проект реализуется под управлением АО «Прорыв» ведущими российскими учеными и инженерами, при участии нескольких отраслевых институтов.
Опытно-демонстрационный комплекс — это кластер ядерных технологий будущего, который включает три взаимосвязанных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству ядерного топлива, энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.
Энергосистемы IV поколения — это поколение ядерных энергетических систем (согласно классификации, принятой МАГАТЭ), которое предполагает применение различных технологий, объединенных общим результатом. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является мировым лидером в разработке технологий IV поколения: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.