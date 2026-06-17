Пермские ученые объяснили разницу между страхом и панической атакой

Врачи отмечают, что больше подвержены паническим атакам женщины из-за гормональных особенностей. Паническое расстройство может быть диагностировано и у детей, но такое встречается значительно реже, чем у взрослых. Первые проявления наблюдаются у детей с 14 лет, реже — с десяти. Причины возникновения у них паники такие же, как и взрослых. Однако врачи отмечают, что часто у таких детей родители страдают тревожными расстройствами, из-за чего ребенок бессознательно перенимает их модель поведения.