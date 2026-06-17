Пермские ученые объяснили разницу между страхом и панической атакой

Международный день паники отмечается 18 июня. Эта дата создана для привлечения внимания к проблеме тревожных расстройств и важности здоровья. Ученые Пермского политехнического университета рассказали, почему возникают панические атаки и чем они опасны для здоровья.
Часто люди путают панику и страх. Однако в клинической психологии «паника» не используется как отдельный диагностический термин. Есть понятия «испуг», так называется мгновенная реакция на громкий звук или резкое действие, «страх», то есть эмоция, которая возникла в ответ на реальную угрозу, и «паническая атака» — это внезапный приступ интенсивного страха.
За процессы, запускаемые паникой, отвечает миндалевидное тело, которое расположено в височной доле головного мозга. Оно получает сигналы от всех органов чувств и оценивает их на наличие психоэмоциональной значимости и безопасности. Если появится внезапный стимул, то его нейроны активируются и посылают сигналы к ядрам ствола мозга и подкорковым структурам, которые регулируют дыхание, сердцебиение, мышечный тонус и движения глаз. Они, в свою очередь, начинают готовить организм к немедленному действию «бей и беги».
Кроме того, в этот момент выделяется дофамин. Он служит для усиления реакции избегания и обучения. Также дофамин помогает мозгу быстро запомнить ситуацию, чтобы в будущем распознавать ее как опасную.
Если паника и страх связаны с конкретной угрозой и сопровождаются дрожью, потливостью и учащенным сердцебиением, то тревога является более сложным явлением. Она связана с неопределенностью, мыслями о будущем и не всегда вызывает телесные симптомы.
Что касается панической атаки, то она возникает без повода, когда человеку, казалось бы, ничего не угрожает. Однако кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов объясняет, «паническая атака» — это сбой в работе механизма оценки безопасности. Обычно миндалевидное тело активирует префронтальную кору, которая отвечает за рациональную оценку угрозы и может быстро остановить паническую атаку.
Заметить паническую атаку бывает сложно, ведь телесные ощущения могут быть похожи на симптомы инсульта, инфаркта или неврологических расстройств. Во время всех этих состояний человек может столкнуться с учащенным сердцебиением, одышкой, дрожью, головокружением и чувством слабости. По этой причине отличить паническую атаку от угрозы здоровью пациентам самостоятельно крайне сложно, отметила старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, когнитивно-поведенческий психолог Юлия Неверова в разговоре с RT.
Обычно паническая атака длится от нескольких минут до получаса. Если приступ продолжается более часа, то это уже психоз, требующий экстренной госпитализации. Основной опасностью затяжных и частых панических атак являются негативные последствия для психики и поведения. Кроме того, человек может начать избегать ситуаций, которые могут вызвать новый приступ, тем самым ограничив себе повседневную жизнь и социальную активность.
Также важно понимать, что ключевую роль играет сниженный порог восприятия и повышенная готовность мозга маркировать обычные сигналы как катастрофические. То есть у здорового человека определенные телесные ощущения могут вызвать лишь легкое беспокойство, а у того, кто склонен к паническим атакам, запустят бурную реакцию.
Врачи отмечают, что больше подвержены паническим атакам женщины из-за гормональных особенностей. Паническое расстройство может быть диагностировано и у детей, но такое встречается значительно реже, чем у взрослых. Первые проявления наблюдаются у детей с 14 лет, реже — с десяти. Причины возникновения у них паники такие же, как и взрослых. Однако врачи отмечают, что часто у таких детей родители страдают тревожными расстройствами, из-за чего ребенок бессознательно перенимает их модель поведения.
Если началась паническая атака, то важно сообщить об этом близким, чтобы они были рядом. Можно описать им свои ощущения и попросить поддержки. Врачи отмечают, что чувства, возникающие во время атаки очень сильные, поэтому пытаться перебороть их точно не стоит. Лучше в этот момент сосредоточиться на своих действиях и стараться сохранять спокойствие.