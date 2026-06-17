Окончание ремонта 10-го корпуса Нижегородского кремля снова передвинули

В Нижнем Новгороде снова передвинули сроки окончания ремонта 10-го корпуса кремля. Об этом сообщили в «Ъ-Приволжье».
Работы проводит ООО «Фрегат». С компанией госконтракт за 248,8 млн рублей заключили еще в мае 2023 года. Изначально ввод здания в эксплуатацию был запланирован на лето 2025 года.
Теперь завершение работ запланировано на предстоящую зиму. В здании планируют открыть филиал Русского музея.
Сметная стоимость тем временем выросла до 271,9 млн рублей, говорится в материалах источника.
Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего судится с подрядчиком благоустройства площади Горького.