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Окончание ремонта 10-го корпуса Нижегородского кремля снова передвинули

Завершение работ запланировано на предстоящую зиму.

В Нижнем Новгороде снова передвинули сроки окончания ремонта 10-го корпуса кремля. Об этом сообщили в «Ъ-Приволжье».

Работы проводит ООО «Фрегат». С компанией госконтракт за 248,8 млн рублей заключили еще в мае 2023 года. Изначально ввод здания в эксплуатацию был запланирован на лето 2025 года.

Теперь завершение работ запланировано на предстоящую зиму. В здании планируют открыть филиал Русского музея.

Сметная стоимость тем временем выросла до 271,9 млн рублей, говорится в материалах источника.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего судится с подрядчиком благоустройства площади Горького.