Екатерина Харченко назвала важнейшие задачи Курского госуниверситета

Екатерине Харченко 48 лет. Она родилась в Курске, в 1999 году окончила экономический факультет Юго-Западного госуниверситета. В том же вузе госпожа Харченко впоследствии работала деканом факультета экономики и менеджмента. С ноября 2016 года она была председателем комитета образования и науки Курской области. В январе 2019-го стала вице-губернатором, курирующим вопросы внутренней политики, СМИ, молодежи и туризма. С марта 2020 года по ноябрь 2021-го возглавляла Курский государственный аграрный университет. С 2021 года является депутатом Госдумы восьмого созыва, занимает должность зампреда комитета по науке и высшему образованию.