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Екатерина Харченко назвала важнейшие задачи Курского госуниверситета

Депутат Госдумы Екатерина Харченко 17 июня прокомментировала свое назначение исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета (КГУ) в своих соцсетях. По словам госпожи Харченко, среди важнейших задач вуза — подготовка квалифицированных учителей для курских школ, реализация научного потенциала и подготовка квалифицированных кадров для рынка труда.

Источник: Коммерсантъ

Депутат Госдумы Екатерина Харченко 17 июня прокомментировала свое назначение исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета (КГУ) в своих соцсетях. По словам госпожи Харченко, среди важнейших задач вуза — подготовка квалифицированных учителей для курских школ, реализация научного потенциала и подготовка квалифицированных кадров для рынка труда.

"Лишь сохраняя традиции и опираясь на мощнейший кадровый потенциал университета, мы сможем достичь поставленных целей, — подчеркнула и. о. ректора.

Также госпожа Харченко отметила, что сфера высшего образования ей хорошо знакома, и она знает, как работает отрасль изнутри, поскольку «прошла путь от ассистента кафедры, аспирантки до доктора экономических наук и возглавляла Курский аграрный университет».

Екатерине Харченко 48 лет. Она родилась в Курске, в 1999 году окончила экономический факультет Юго-Западного госуниверситета. В том же вузе госпожа Харченко впоследствии работала деканом факультета экономики и менеджмента. С ноября 2016 года она была председателем комитета образования и науки Курской области. В январе 2019-го стала вице-губернатором, курирующим вопросы внутренней политики, СМИ, молодежи и туризма. С марта 2020 года по ноябрь 2021-го возглавляла Курский государственный аграрный университет. С 2021 года является депутатом Госдумы восьмого созыва, занимает должность зампреда комитета по науке и высшему образованию.

В конце апреля госпожа Харченко заявила, что не будет избираться в новый созыв Госдумы. Накануне, 16 июня, она была назначена и. о. ректора КГУ, а сегодня ее представили коллективу вуза на заседании ученого совета. «Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что комиссия Госдумы по мандатным вопросам подготовила проект постановления о досрочном прекращении полномочий госпожи Харченко. Рассмотрение запланировано на пленарном заседании 23 июня. Документ предусматривает завершение депутатской деятельности Екатерины Харченко задним числом — с 16 июня.