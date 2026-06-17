Суд подтвердил право воронежского общества слепых на пользование помещением

В марте Ленинский райсуд удовлетворил иск прокурора и регионального отделения ВОС, обязав собственника здания заключить с обществом договор безвозмездного пользования. Основанием для этого стало решение исполкома облсовета народных депутатов от 1980 года и условие плана приватизации о сохранении за ВОС права пользования помещениями. С 1995 по 2014 год общество платило за аренду, а из-за постоянного повышения ставок вынужденно освободило помещение.