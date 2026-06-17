Маслов: Решение о проекте демонтажа основной части двухъярусного моста примет администрация Калининграда

Решение о согласовании проекта демонтажа основной части двухъярусного моста будет принимать администрация Калининграда. Перед этим акт историко-культурной экспертизы пройдёт процедуру общественных обсуждений. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал руководитель региональной службы охраны памятников Евгений Маслов.
Документацию, которая предполагает демонтаж основной части двухъярусного моста, готовила компания «Столичное реставрационное бюро» по заказу «РЖДстрой-Проект». Она получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Акт публиковали на сайте службы охраны памятников, однако временно убрали из-за неполного комплекта документов, который предоставили в ведомство. По словам Маслова, вскоре он снова будет снова обнародован в том же виде и пройдёт процедуру общественного обсуждения.
Задача службы в данном случае — разместить [акт историко-культурной экспертизы], что бы там ни было написано, на нашей странице для общественного обсуждения. Но поскольку [двухъярусный мост] — памятник местного значения, все решения будет принимать администрация города Калининграда. У них есть в комитете по цифровизации отдел по охране памятников. Конечно, они будут консультироваться с кем-то выше, наверное. По результатам общественного обсуждения они будут принимать решение о согласовании самого проекта на основе акта историко-культурной экспертизы либо об отказе в согласовании, — сказал Евгений Маслов.
При этом руководитель службы предположил, что представленная документация вызовет вопросы и претензии. «Простите, это имитация по большей части. Писать, так писать серьёзно. Не бывает таких проектов, в которых два или три варианта развития событий. Я такое в первый раз вижу. Либо строить, либо разбирать — надо что-то одно [выбрать] и уже потом обсуждать. Исполнитель возьмёт этот проект и чем руководствоваться будет в конце концов?» — добавил он.
Ранее проектировщики представили на экспертизу два варианта сохранения конструкций двухъярусного моста в Калининграде. Специалисты должны были оценить, соответствуют ли решения законодательству об охране объектов культурного наследия.
Первый вариант предполагал реставрацию и приспособление пролётных строений и опор, а также башни управления со стороны улицы Портовой. Там мог бы разместиться музей истории мостостроительства. Речная часть вместе с башнями в этом решении демонтировалась. Центральный пролёт предлагали «надвинуть» на существующие береговые конструкции на улице Баграмяна. Там хотели сделать лестницы, лифты и наружные стены, чтобы использовать пространство под кафе, лекционный зал, обзорную площадку.
Согласно второму варианту, остаются только части, которые являются предметами охраны, — два пролёта на трёх опорах и башня пульта управления на улице Портовой. Остальное — все строения над рекой и со стороны Баграмяна — демонтируется. Пространство под сохраняемой частью моста можно оградить светопрозрачными конструкциями и использовать под выставочный зал.
Внешний облик здания башни управления реставрируется. Там обустраивается музей мостового строительства. Проектировщики подчёркивают, что этот вариант «направлен на создание точечного памятного места и музейного объекта, а не многофункционального общественного пространства». Именно его поддержали представители РЖД. С учётом этой позиции решение одобрила экспертная комиссия под председательством научного сотрудника отдела свода памятников архитектуры и монументального искусства Государственного института искусствознания Ольги Замжицкой.
В 2025 году «Столичного реставрационного бюро» презентовало решения по частичному сохранению двухъярусного моста в Калининграде на заседании методического совета при региональной службе охраны памятников. Эскизный проект показывал представитель компании Олег Замжицкий. В акте историко-культурной экспертизы указано, что члены комиссии не имеют родственных связей, трудовых или долговых отношений с заказчиком.
Отметим, что вместо двухъярусного строят два новых моста через Преголю. Ранее существующий объект хотели демонтировать, а его элементы — перенести на набережную и сделать частью Музея Мирового океана. Однако некоторые местные жители выступили против сноса. В 2022 году в региональном правительстве решили сохранить сооружение. Позднее вице-премьер Александр Рольбинов говорил, что часть объекта всё же придётся демонтировать. В 2025 году губернатор Алексей Беспрозванных обещал обсудить судьбу сооружения с профессиональным сообществом.
Двухъярусный мост построили в 1926 году. Изначально его оснастили горизонтальным механизмом, который обеспечивал поворот средней части на 90 градусов за три минуты. В 1945 году путепровод взорвали отступающие немецкие войска. В 1949-м его восстановили, а позднее сделали подъёмной центральную часть. Сооружение является объектом культурного наследия местного значения.