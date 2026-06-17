Маслов: Решение о проекте демонтажа основной части двухъярусного моста примет администрация Калининграда

Задача службы в данном случае — разместить [акт историко-культурной экспертизы], что бы там ни было написано, на нашей странице для общественного обсуждения. Но поскольку [двухъярусный мост] — памятник местного значения, все решения будет принимать администрация города Калининграда. У них есть в комитете по цифровизации отдел по охране памятников. Конечно, они будут консультироваться с кем-то выше, наверное. По результатам общественного обсуждения они будут принимать решение о согласовании самого проекта на основе акта историко-культурной экспертизы либо об отказе в согласовании, — сказал Евгений Маслов.