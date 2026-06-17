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Главные новости к вечеру 17 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 17 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

ЦИК РФ: голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

Источник: РИА "Новости"

Процесс голосования на выборах в Госдуму девятого созыва будет проходить три дня. Выборы стартуют 18 сентября и завершатся 20 сентября. Такое решение утвердили на заседании Центральной избирательной комиссии России.

Парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ЯО

Источник: AP 2024

Финский парламент отменил действовавший с 1987 года запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Решение принято 125 голосами против 61 в рамках интеграции страны в оборонные структуры НАТО.

БПЛА ВСУ атаковал автобус с детьми в Брянской области

Источник: РИА "Новости"

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус в Брянской области, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. СК РФ и Белоруссии возбудили уголовные дела. Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко экстренно помочь пострадавшим.

В России изменят схему индексаций пенсий с 2027 года

Источник: РИА "Новости"

С 2027 года в России меняется порядок расчета страховых пенсий. Вместо одного повышения в год выплаты будут пересматривать дважды — в феврале и апреле. Новая схема ориентируется не на прогнозы, а на реальную экономическую ситуацию.

Экс-губернатор Челябинской области стал фигурантом дела о взятке

Источник: РИА "Новости"

Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело о получении взятки и растрате бюджетных средств. Сумма взятки составила 34 миллиона рублей, которые экс-чиновник получил через посредников от владельца дорожной компании.

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