Главные новости к вечеру 17 июня 2026 года

ЦИК РФ: голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября
Парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ЯО
БПЛА ВСУ атаковал автобус с детьми в Брянской области
Украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус в Брянской области, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. СК РФ и Белоруссии возбудили уголовные дела. Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко экстренно помочь пострадавшим.
В России изменят схему индексаций пенсий с 2027 года
С 2027 года в России меняется порядок расчета страховых пенсий. Вместо одного повышения в год выплаты будут пересматривать дважды — в феврале и апреле. Новая схема ориентируется не на прогнозы, а на реальную экономическую ситуацию.
Экс-губернатор Челябинской области стал фигурантом дела о взятке
Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело о получении взятки и растрате бюджетных средств. Сумма взятки составила 34 миллиона рублей, которые экс-чиновник получил через посредников от владельца дорожной компании.