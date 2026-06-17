Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных расширил состав Совета по культуре, исключив из него двоих членов

По словам министра Андрея Ермака, уровень Совета стал выше.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных новым указом изменил состав Совета по культуре Калининградской области. Согласно опубликованному документу, из Совета исключаются замминистра культуры Калининградской области Марина Сергеева и экс-директор филиала Московской государственной академии хореографии в Калининграде Светлана Загребина.

При этом Совет пополнился новыми лицами. В него вошли:

первый заместитель губернатора Валерий Шерин;

руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ» Елена Малышева;

директор Калининградской областной филармонии Виктор Бобков;

директор Музея янтаря Константин Петунин;

замминистра по культуре и туризму Калининградской области Анжела Хохлова;

начальник департамента развития культуры министерства по культуре и туризму Калининградской области Ольга Миронова (она стала секретарем совета вместо Марины Сергеевой).

«Новый Калининград» связался с министром культуры и туризма региона Андреем Ермаком, чтобы выяснить, с чем связано изменение состава Совета.

«Загребина уже не работает в МГАХе, — пояснил Ермак. — поэтому её, собственно, и исключили из Совета по культуре. Сергеева остаётся моим первым заместителем, просто секретарь Совета по культуре — это техническая должность, и первый заместитель больше не работает секретарём Совета по культуре, работает Ольга Миронова. Просто уровень секретаря Совета по культуре — это начальник департамента».

Ермак также напомнил, что Виктор Бобков был в предыдущем расширенном составе Совета, а теперь его решено было включить, так как «часть вопросов, которые сейчас рассматриваются, связаны с музыкой».

Малышеву, по словам Ермака, решено было включить, так как она возглавляет единственный в стране филиал Военно-исторического центра.

«Мы посчитали целесообразным, чтобы Елена Петровна Малышева, особенно с учётом её задач, которые стоят перед Национальным центром исторической памяти, тоже стала членом Совета по культуре при губернаторе», — отметил Ермак.

Шерин, по словам Ермака, включен из-за его статуса первого заместителя губернатора, а также из-за вопросов, связанных с патриотическим воспитанием, а также с внутренней политикой и идеологией.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше