Беспрозванных расширил состав Совета по культуре, исключив из него двоих членов

«Загребина уже не работает в МГАХе, — пояснил Ермак. — поэтому её, собственно, и исключили из Совета по культуре. Сергеева остаётся моим первым заместителем, просто секретарь Совета по культуре — это техническая должность, и первый заместитель больше не работает секретарём Совета по культуре, работает Ольга Миронова. Просто уровень секретаря Совета по культуре — это начальник департамента».