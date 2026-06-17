В Туле будущие медики провели флешмоб по оказанию первой помощи

Флешмоб по первой помощи состоялся 11 июня на площади Ленина в Туле в преддверии Дня России. Мероприятие прошло в регионе уже третий раз и соответствовало задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.
Организатором выступил региональный центр медицины катастроф при поддержке областного минздрава. В этом году во флешмобе приняли участие 70 учащихся Тульского областного медицинского колледжа и медицинского института Тульского государственного университета. Будущие медики продемонстрировали на специальных манекенах технику сердечно-легочной реанимации, а также оказание помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути, при потере сознания, остановке дыхания.
Особенностью мероприятия стало проведение реанимационных действий под песню «Живи» группы «Опыт Юнга». Ее ритм специально подобран так, чтобы соответствовать оптимальной частоте надавливаний при непрямом массаже сердца. Это помогает закрепить правильную технику и делает процесс обучения более наглядным и легким для запоминания.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.