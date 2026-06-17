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В Захаровском округе Рязанской области отремонтируют мост через ручей

Сооружение расположено недалеко от школы, детсада, музея и Дома культуры.

Капитальный ремонт железобетонного моста через ручей на автодороге Захарово — Байдики проводится в Рязанской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Мост расположен на улице Подгорной в селе Захарово, недалеко от школы, детского сада, краеведческого музея, центрального Дома культуры и школы искусств. В ходе ремонта специалисты заменят пролетное строение, проведут ремонт опор, а также обновят перильные и барьерные ограждения. На данном этапе на объекте уже демонтировали старое пролетное строение и ведут работы по усилению опор, а также по устройству переходных зон.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.