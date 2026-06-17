В Захаровском округе Рязанской области отремонтируют мост через ручей

Мост расположен на улице Подгорной в селе Захарово, недалеко от школы, детского сада, краеведческого музея, центрального Дома культуры и школы искусств. В ходе ремонта специалисты заменят пролетное строение, проведут ремонт опор, а также обновят перильные и барьерные ограждения. На данном этапе на объекте уже демонтировали старое пролетное строение и ведут работы по усилению опор, а также по устройству переходных зон.