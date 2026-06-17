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Стала известна судьба медведя, который гуляет по городу Прикамья

Животное два раза видели в Гремячинске.

Судьбу медведя, который выходит в город в Пермском крае, прокомментировали в минприроде, сообщает «КП-Пермь».

Речь о хищнике, которого дважды за неделю видели жители Гремячинска. Медведя заметили на улице Шахтёрской, его отпугивали холостыми патронами. Но через несколько дней животное вновь увидели на городском кладбище.

В минприроды было принято решение об отстреле медведя, так как он представляет опасность для жителей и уже проявляет нехарактерное поведение.

«Конфликтные медведи склонны возвращаться: даже если увезти его за десятки километров, он вернётся в 100% случаев», — пояснили в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что медведь терроризировал жителей Соликамска. Его несколько раз замечали в городе и ближайших населённых пунктах.