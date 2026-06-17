В калининградском «Доме дракона» спасают более полусотни редких ящериц (фото, видео)

После того как Маргарита опубликовала посты в соцсетях с просьбой о помощи, откликнулись небезразличные калининградцы и помогли сделать домик для ящериц. «Дому дракона» необходимы кварцевый песок, ультрафиолетовые, инфракрасные и полноспекторные лампы, большие террариумы, обработанные коряги, тяжёлые поилки для рептилий, а также мелкие сверчки и туркменские тараканы.