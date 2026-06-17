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Жители Московского района остались без горячей воды до 30 июня

На ремонт закрыта тепловая станция «Балтийская».

Районная тепловая станция «Балтийская» остановлена на плановый ремонт с 17 по 30 июня, без горячей воды остались жители Московского района.

По данным «Калининградтеплосети», в зоне отключения оказались улицы:

— Багратиона, 1−13, 119−125, 127−133, 13, 136−142, 144−154, 144а, 156−160, 29, 48−56, 49 В, 56, 58−64, 71, 99.

— Большевистский пер., 3.

— Железнодорожная, 33−41.

— Калинина пер., 3а, 4−10.

— пр-т Калинина, 29−33.

— Калинина пл., 1−7, 28.

— Краснооктябрьская, 11−15, 17, 6, 6−12.

— Ленинский пр-т, 109а, 155а, 42б, 83а-д, 92, 94.

— Малый переулок, 17.

— Мореходный переулок, 4.

— Нансена, 35−49, 73, 80−86.

— Новый Вал, 18−24, 20, 26−30, 29−33.

— Ольштынская, 1, 5−7.

— Омская, 2−6а.

— Ореховая, 7−19.

— Парусная, 29−31.

— Полоцкая, 10−14, 16−22, 64а, 8.

— Портовая, 17−27, 27а, 6.

— Серпуховская, 18, 30, 30а, 46.

— Серпуховский пер., 2−12.

— Старопрегольская наб., 2−8, 10−18.

— Суворова А., 23 В, 25, 25а, 25б, 29, 40.

— Б. Хмельницкого, 16−22, 24−30, 25, 32−38, 34, 40−46, 53, 57−59, 61, 86.

— Чаадаева, 13−13а, 15−15а, 19−33, 35−37, 39.

— Эльблонгская, 1, 1−7, 13−17, 19, 2−12, 21−27, 29, 31, 33−35, 37, 9−11.

— Эпроновская, 1, 15, 20, 21, 25−29, 33, 7, 7−13, 9−13.

Также в зону отключения попали школа № 16, детский сад № 104, детский сад № 40, дирекция спортивных сооружений, БГАРФ, колледж сервиса и туризма, Музей изобразительных искусств, КГТУ, гимназия № 22, детский сад № 107, родильный дом № 3, спортшкола им. Белоглазовых, Центр исследований инженерных технологий, детский сад № 19, лицей № 17, детский сад № 104, Молодежный центр, военный городок № 1, ОМВД России по Московскому району, школа № 28, детский сад № 113, детский сад № 70, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны, филармония, детский сад № 86, Калининградская областная таможня, школа искусств им. Чайковского.