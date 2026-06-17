Жители Московского района остались без горячей воды до 30 июня

Также в зону отключения попали школа № 16, детский сад № 104, детский сад № 40, дирекция спортивных сооружений, БГАРФ, колледж сервиса и туризма, Музей изобразительных искусств, КГТУ, гимназия № 22, детский сад № 107, родильный дом № 3, спортшкола им. Белоглазовых, Центр исследований инженерных технологий, детский сад № 19, лицей № 17, детский сад № 104, Молодежный центр, военный городок № 1, ОМВД России по Московскому району, школа № 28, детский сад № 113, детский сад № 70, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны, филармония, детский сад № 86, Калининградская областная таможня, школа искусств им. Чайковского.