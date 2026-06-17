На улице Громобоя в Иванове отремонтируют тротуары

Работы ведутся на двух участках — от улицы Калинина до проспекта Ленина и от проспекта Ленина до моста через Уводь. На сегодняшний день уже сняли старый асфальт, установили бортовой камень и уложили новый слой на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина. Уточняется, что работы завершат к 30 сентября.