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На улице Громобоя в Иванове отремонтируют тротуары

Все работы завершат к 30 сентября.

Ремонт тротуаров проводится на улице Громобоя в Иванове при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона.

Работы ведутся на двух участках — от улицы Калинина до проспекта Ленина и от проспекта Ленина до моста через Уводь. На сегодняшний день уже сняли старый асфальт, установили бортовой камень и уложили новый слой на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина. Уточняется, что работы завершат к 30 сентября.

Основные работы, которые проводились на проезжей части, были согласованы и выполняются в ночное время, дабы обеспечить бесперебойный трафик движения автомобильного транспорта. При этом ремонт тротуаров идет в дневное время, чтобы меньше нарушать тишину.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.