244 медика наградили в Волгограде накануне Дня медработника

Мероприятие, приуроченное к Дню медицинского работника, прошло в ВолгГМУ. Медиков и гостей праздника приветствовал вице-губернатор Евгений Харичкин. Также он поблагодарил от имени главы региона Андрея Бочарова медиков за их тяжелый ежедневный труд. Также особо отличившимся медикам вручили знаки отличия — почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ получили 244 медика, грамоты губернатора Волгоградской области вручили еще пятерым медикам, а семеро удостоились звания «Заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области» и 37 человек получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения». Кроме того, ряд медиков был награжден медалями «За содействие в охране здоровья», грамотами и благодарственными письмами Волгоградской областной Думы, регионального комитета здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области».