Скоростной катер «Колва» из Перми до Усть-Качки запустят 19 июня

С Причала № 1 Речного вокзала Перми «Колва» будет отправляться в 09:00 и 15:00, в обратном направлении от причала в Усть-Качке — в 11:10 и 17:10. На пути следования катер сделает в Краснокамске: из Перми — в 09:50 и 15:50, в Пермь — 11:20 и 17:20.