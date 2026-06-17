В Новочеркасске задержали юношу с запрещенными веществами

На Дону задержали юношу с пакетиком запрещенных веществ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Оперативники остановили девятнадцатилетнего местного жителя. Во время личного досмотра в его вещах нашли полимерный пакет со светлым порошком. Экспертиза показала, что это запрещённое вещество. Сам задержанный признался, что хранил запрещенное вещество исключительно для личного употребления. Теперь молодому человеку предстоит ответить перед законом.