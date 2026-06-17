Ребята из Выселковского района Кубани стали призерами конкурса «Экоблогер»

Воспитанники двух детских садов Выселковского района Краснодарского края стали победителями и призерами краевого конкурса «Экоблогер», сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие провели в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экологическое благополучие».
На конкурсе ребята представили свои авторские репортажи, посвященные актуальным экологическим темам: от семейных экотрадиций и полезных лайфхаков для бережного отношения к природе до обсуждения проблем. Всего на краевое состязание были представлены 388 работ детей от 3 до 18 лет из 250 школ и детских садов 42 муниципалитетов Краснодарского края.
Команда «Экологический патруль — защитники природы» из детского сада № 13 «Березка» хутора Бейсужек Второй Выселковского района придумала игру «Собери мусор», чтобы научиться сортировать отходы и рассказать о важности раздельного сбора отходов с раннего возраста. Еще дети смастерили коробку для сбора пластиковых крышек от бутылок и использованных батареек. В номинации «Экотрадиция» краевого конкурса ребята стали победителями.
Юные экологи детского сада № 12 «Солнышко» станицы Выселки дали советы из личного опыта о помощи зимующим птицам через познавательную активность «В этот самый зимний час спасения птицы ждут от нас». Ребята заняли второе место.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.