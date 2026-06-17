Ребята из Выселковского района Кубани стали призерами конкурса «Экоблогер»

На конкурсе ребята представили свои авторские репортажи, посвященные актуальным экологическим темам: от семейных экотрадиций и полезных лайфхаков для бережного отношения к природе до обсуждения проблем. Всего на краевое состязание были представлены 388 работ детей от 3 до 18 лет из 250 школ и детских садов 42 муниципалитетов Краснодарского края.