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В Калининграде разыскивают мужчину, который нашел карточку и оплачивал ею покупки

Действия злоумышленника записала камера наблюдения.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде ищут мужчину, который нашел на улице банковскую карточку и оплачивал ею покупки в магазинах. Фото подозреваемого публикует пресс-служба областного УМВД.

Инцидент случился 7 июня. Платил чужим «пластиком» горожанин несколько раз. В итоге потратил 6,5 тыс. рублей.

Узнали мужчину? Звоните в ОМВД по телефонам: 8 (4012) 552−402, 552−403, 8 (960) 920−16−16.

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