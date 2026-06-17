Улицу Ларина частично перекроют в Нижнем Новгороде с 18 июня

В Нижнем Новгороде с 18 июня начинаются временные поэтапные частичные ограничения движения транспортных средств на улице Ларина в районе дома № 13.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения вводятся в связи с переустройством инженерных сетей и строительства транспортной развязки.
Первый этап ограничения стартует 18 июня: будут закрыты для движения 3 полосы в направлении выезда из города. Движение транспорта будет организовано по двум полосам в каждом направлении.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что на участках улицы Студенческая вводятся ограничения остановки и стоянки транспорта с 25 июня.