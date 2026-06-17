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В Ростове три дома в микрорайоне Левенцовский остались без света из-за аварии

Электричество в Левенцовском 17 июня пропало из-за перебитой кабельной линии.

Источник: Комсомольская правда

Три многоквартирных дома в микрорайоне Левенцовский остались без электричества из-за коммунальной аварии. Об этом сообщают в Департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону.

— По информации компании «Россети Юг», причиной стала поврежденная кабельная линия. Без света остались дома по адресам: улица Еременко, 110, 112 и 114, — заявили в департаменте.

Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. Энергетики планируют возобновить подачу электроэнергии до конца дня.

Каждый из трёх домов — 14-этажный. В каждом по шесть или семь подъездов. Без электричества могли остаться сотни, а возможно, и более тысячи человек.

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